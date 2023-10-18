تنفيذ صفقة على أسهم فوري بقيمة 903.9 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بقيمة 903.9 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة لعدد 161.4 مليون سهم بقيمة 903.9 مليون جنيه.

وكانت استخدمت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 800 مليون جنيه، والتي تم قيدها في يونيو 2022.

وأنفقت الشركة جزء من تلك المتحصلات في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تطبيق“ماي فوري”، بالإضافة إلى التوسع في منظومة البطاقات المصرفية وحسابات العملاء وخدمات المرتبات ومنظومة الدفع اللحظية وخدمات التجار والتوسع في خدمات التمويل والاستثمار.

كما أنفقت الشركة 455 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، متضمنة 294 مليون جنيه على أصول ثابتة، ونحو 142 مليون جنيه على الاستثمار المباشر بالشركات متمثلة في يادة رأسمال فوري للتمويل متناهي الصغر بنحو 75 مليون جنيه وزيادة رأسمال فوري للتمويل الاستهلاكي بقيمة 67 مليون جنيه.

كما أنفقت 9 مليون جنيه على دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة وبطاقات مصرفية.

وتضاعفت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 3.3 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 324.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 98 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.44 مليار جنيه، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر 283 مليون جنيه، مقابل 52.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة أرباح 41.7 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل أرباح بقيمة 45.7 مليون جنيه خلال ذات الفترة من 2022.

وكانت كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصول شركتها التابعة فوري للتمويل متناهي الصغر على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.

وقالت الشركة، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية التمويل طويلة الأجل التي تتبناها فوري، وتستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، والدخول في قطاعات جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة.

وتتطلع فوري إلى إطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري.

وكانت كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية التابعة للبنك المركزي السعودي، بشأن فرص الحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في المملكة.

وقالت الشركة، إن هذه المباحثات تأتي في إطار خطط فوري للتوسع بأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد وتقييم نهائي بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت فوري أنها تعمل على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، التي ستمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية بشكل حصري لعملائها من خلال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن السعودية تمتلك قطاع خدمات مالية ضخماً ويطرح فرصاً واعدة للنمو، إذ يحظى بمعدلات سيولة مرتفعة بما يشجّع الشركات على ابتكار منتجات وخدمات جديدة.

وعلى صعيد القوانين الجديدة للمركزي المصري، أكد صبري أنها تمثل تغيراً إيجابياً وتطرح فرصاً محتملة للتوسع بباقة الخدمات التي تقدمها فوري في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حالياً الحصول على رخصة تقديم إحدى الخدمات بشكل مستقل، مبيناً أن قوة المركز المالي لفوري ستمكنها من تمويل توسعاتها في تأسيس بنك رقمي من مصادرها الذاتية.

تدرس شركة“فوري” للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.

وقال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.

وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.

وقال صبري إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض.

أضاف أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن“فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.