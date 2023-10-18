كيما: لم يرد معلومات باعتزام الحكومة تطوير مصنع أسوان

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، إنه لم يرد إليها أي بيانات أو معلومات حول اعتزام الحكومة توظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة“الشرقية للدخان” لتطوير مصانع الأسمدة ومصنع كيما القديم في أسوان.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“تخطط الحكومة لتوظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بقيمة 650 مليون دولار لتطوير بعض مصانع الأسمدة، وتطوير مصنع كيما القديم في أسوان”.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلي شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.

واعتمدت العمومية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، إذ تقرر إضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.

كما تقرر تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بشأن إنعقاد مجلس إدارة الشركة.

وعلى صعيد العمومية العادية، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح تعديل النظام الأساسي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”.

وتصمن تقرير الافصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، تقرير الافصاح لغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن إضافة نشاط إدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.

ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 82.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 1.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 651.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 6.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، تأجيل إعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقًا لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة“تكنومونت” الإيطالية.

وقررت العمومية إرجاء الموافقة لمزيد من الدراسة، ودعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

ويأتي المشروع بطاقة إنتاجية 600 طن في اليوم حامض و 665 طن في اليوم نترات أمونيوم (سماد- نقية لأغراض الصناعية).

وأوضحت الشركة، أن القيمة الاجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت الشركة إلى أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الاجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار.

وكانت قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” اعتبارًا من جلسة تداول اليوم.

وأوضحت البورصة أن إيقاف التداول لحين ارسال قرارات مجلس الادارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس الاثنين.

وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

وارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، بنسبة 128% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 1.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 481.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وكانت فوضت شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وأوضحت الشركة أن التفاوض في ضوء إتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وكان قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويلا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.