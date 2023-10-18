اتفاق تعاون بين التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وتبصير السعودية لزيادة الصادرات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تبصير السعودية بهدف دعم الشركات أعضاء المجلس في النفاذ للسوق السعودي وتسهيل تعاملاتهم مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية.
قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية وتسهيل الاختبارات والحصوب علي شهادات اعتماد لمنتجاتها.
وأضاف أن صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودي بلغت ما يقرب من 240 مليون دولارخلال 2022.
من جانبه أوضح المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة تبصير أن الهدف من“توقيع بروتوكول التعاون بين شركة تبصير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية هو تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من هذه الصناعات إلى أسواق المملكة العربية السعودية كما يتضمن البروتوكول إعداد تبصير لورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس وتقديم خدمات تقييم المطابقة للمُصدرين”.
يذكر أنه بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 240 مليون دولار تقريبا خلال 2022 محققة معدل نمو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2021 ، ومن أهم القطاعات الأحبار والدهانات محققة معدل نمو 26 % وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج وأدوات المائدة الزجاجية والانبولات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.
وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية ويعد وجود جالية مصرية كبيرة تصل إلى حوالي 2.5 مليون مواطن آداه تسويقية بالغة الأهمية في نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودي حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة العربية السعودية.
أ.ش.أ
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