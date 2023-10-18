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اتفاق تعاون بين التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وتبصير السعودية لزيادة الصادرات

10/18/2023 4:16:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تبصير السعودية بهدف دعم الشركات أعضاء المجلس في النفاذ للسوق السعودي وتسهيل تعاملاتهم مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية.

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية وتسهيل الاختبارات والحصوب علي شهادات اعتماد لمنتجاتها.
وأضاف أن صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودي بلغت ما يقرب من 240 مليون دولارخلال 2022.

من جانبه أوضح المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة تبصير أن الهدف من“توقيع بروتوكول التعاون بين شركة تبصير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية هو تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من هذه الصناعات إلى أسواق المملكة العربية السعودية كما يتضمن البروتوكول إعداد تبصير لورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس وتقديم خدمات تقييم المطابقة للمُصدرين”.

يذكر أنه بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 240 مليون دولار تقريبا خلال 2022 محققة معدل نمو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2021 ، ومن أهم القطاعات الأحبار والدهانات محققة معدل نمو 26 % وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج وأدوات المائدة الزجاجية والانبولات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية ويعد وجود جالية مصرية كبيرة تصل إلى حوالي 2.5 مليون مواطن آداه تسويقية بالغة الأهمية في نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودي حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة العربية السعودية.

أ.ش.أ

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