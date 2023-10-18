عمومية برايم تُقر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الإدارة السابق

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على توصية المستشار القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد رئيس مجلس الإدارة السابق.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص عقود العمل الخاصة به ومن ضمنها إبلاغ الأموال العامة عن الوقائع المذكورة في التوصية

وكانت شيرين عبد الرؤوف القاضي رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة أقام الدعوى رقم 1045 للمطالبة بنحو 15 مليون جنيه قيمة مستحقات عمالية من أجور ورصيد أجازات ومكافأة نهاية خدمة من الشركة.

وانعقدت أول جلسة للنظر في القضية يوم 4 سبتمبر الجاري وتقرر التأجيل إلى 2 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات.

وفي بيان سابق للشركة، أكد المستشار القانوني لبرايم على سلامة مركز الشركة القانوني

وقررت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بيع مقر إداري تابع لإحدى الشركات التابعة بقيمة 20.75 مليون جنيه.

وعقدت الشركة جلسة مزاد بنظام المصاريف المغلقة لبيع مقرات إدارية مملوكة للشركة وشركاتها التابعة، وبناء على ذلك تقدم عدة مستثمرين بعروض لشراء المقرات المطروحة واستقر الرأي على بيع مقر وحيد مملوك لإحدى الشركات التابعة.

وأضافت أن المزاد تضمن كذلك طرح أحد الشاليهات المملوكة لإحدى الشركات التابعة وتقدم مستثمر وحيد وتم رفض العرض لكونه تحت متوسط التقييم.

وكانت صدقت الجمعية العمومية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري المملوك للشركة في برج المعز في الدقي بالجيزة.

وأوضحت الشركة، أنه تمت الموافقة على ذلك حد أدنى متوسط سعر التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة في 24 مايو 2023.

تحولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، للربحية بقيمة 15.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بتحقيق صافى خسائر بلغ 27.6 مليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضى.

وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 96.8 مليون، حيث بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى نحو 43 مليون جنيه.

وقال حسن فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة تستهدف استمرار نمو وتطور حجم الأعمال.

وأوضح أن التحول للربحية جاء نتيجة لأداء جميع العاملين وتفانيهم فى ظل الأوضاع والمتغيرات التى تمر بها الشركة ومرحلة إعادة الهيكلة المستمرة منذ بداية العام والتى أوشكت على الانتهاء والتى ظهرت بوادرها الإيجابية فى زيادة إيرادات وأرباح الشركات التابعة والقابضة على حد سواء.