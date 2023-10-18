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الهند تمدد قيود تصدير السكر لما بعد 31 أكتوبر

10/18/2023 4:16:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مددت الهند قيودها على صادرات السكر إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري، وفقاً لإخطار من المديرية العامة للتجارة الخارجية في البلاد، صدر اليوم الأربعاء، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تشديد إمدادات السكر حول العالم.

أدخلت الهند نظام الحصص في 2022-2023 وقيدت صادرات السكر إلى حوالي 6 ملايين طن بعدما أدى تأخر الأمطار إلى انخفاض الإنتاج، مقارنة مع 11 مليون طن في العام السابق الذي لم تُطبق فيه القيود.

اقتصاد الشرق

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