الهند تمدد قيود تصدير السكر لما بعد 31 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مددت الهند قيودها على صادرات السكر إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري، وفقاً لإخطار من المديرية العامة للتجارة الخارجية في البلاد، صدر اليوم الأربعاء، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تشديد إمدادات السكر حول العالم.
أدخلت الهند نظام الحصص في 2022-2023 وقيدت صادرات السكر إلى حوالي 6 ملايين طن بعدما أدى تأخر الأمطار إلى انخفاض الإنتاج، مقارنة مع 11 مليون طن في العام السابق الذي لم تُطبق فيه القيود.
اقتصاد الشرق
MENAFN18102023000202011048ID1107262680
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.