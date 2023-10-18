عمومية القاهرة للدواجن تُقر توزيع 24.5 مليون جنيه على العاملين

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن، على توزيع حصة أرباح العاملين المستحقة من أرباح الشركة للعام الماضي بقيمة 24.5 مليون جنيه كدفعة مقدمة.

وتضمن القرار تسوية تلك التوزيعات خصمًا من حقوق الملكية عند أول اعتماد صرف أرباح للمساهمين.

وتضاعفت أرباح شركة القاهرة للدواجن، بنسبة 219% خلال النصف الاول من العام الجاري، لتصل 762.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 239 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.57 مليار جنيه، مقابل 3.06 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضاعغت أرباح شركة القاهرة للدواجن، 9.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 555.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 53.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 2.78 مليار جنيه، مقارنة بـ1.46 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 547.3 مليون جنيه، مقابل 52.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 7.98 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 767.3 ألف ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما قررت الجمعية العامة العادية تعديل تشكيل مجلس الإدارة.

وتضاعفت أرباح شركة“القاهرة للدواجن” 1.98 مرة خلال النصف الاول من العام الماضي، لتصل 239 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 80.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 3.08 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 2.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر نحو 235.9 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 79.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وكانت قررت الشركة إلغاء الرخصة التجارية الصادرة عن المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات.