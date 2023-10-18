عمومية القاهرة للدواجن تُقر توزيع 24.5 مليون جنيه على العاملين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن، على توزيع حصة أرباح العاملين المستحقة من أرباح الشركة للعام الماضي بقيمة 24.5 مليون جنيه كدفعة مقدمة.
وتضمن القرار تسوية تلك التوزيعات خصمًا من حقوق الملكية عند أول اعتماد صرف أرباح للمساهمين.
وتضاعفت أرباح شركة القاهرة للدواجن، بنسبة 219% خلال النصف الاول من العام الجاري، لتصل 762.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 239 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.57 مليار جنيه، مقابل 3.06 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.
وتضاعغت أرباح شركة القاهرة للدواجن، 9.4 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 555.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 53.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 2.78 مليار جنيه، مقارنة بـ1.46 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 547.3 مليون جنيه، مقابل 52.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 7.98 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 767.3 ألف ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن، عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت الجمعية العامة العادية تعديل تشكيل مجلس الإدارة.
وتضاعفت أرباح شركة“القاهرة للدواجن” 1.98 مرة خلال النصف الاول من العام الماضي، لتصل 239 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 80.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 3.08 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 2.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر نحو 235.9 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 79.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وكانت قررت الشركة إلغاء الرخصة التجارية الصادرة عن المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي بدولة الإمارات.
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