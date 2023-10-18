مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة للتباين في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 22047 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3875 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلي مستوى 5949 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 27090 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 666.3 مليون جنيه، من خلال تداول 106.2 مليون سهم، بتنفيذ 21.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 178 شركة مقيدة، ارتفع منها 47 سهمًا، وتراجع 33 سهم، في حين لم تتغير أسعار 98 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.5 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافي قيمة 36 مليون جنيه و8.8 مليون جنيه، فيما حقق المصريين صافي شراء بقيمة 44.9 مليون جنيه على التوالى.
كتبت: إشراق صلاح الدين
MENAFN18102023000202011048ID1107262678
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