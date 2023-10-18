مبيعات العرب والأجانب تدفع البورصة للتباين في المستهل

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 22047 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3875 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلي مستوى 5949 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 27090 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 666.3 مليون جنيه، من خلال تداول 106.2 مليون سهم، بتنفيذ 21.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 178 شركة مقيدة، ارتفع منها 47 سهمًا، وتراجع 33 سهم، في حين لم تتغير أسعار 98 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.5 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع بصافي قيمة 36 مليون جنيه و8.8 مليون جنيه، فيما حقق المصريين صافي شراء بقيمة 44.9 مليون جنيه على التوالى.

كتبت: إشراق صلاح الدين