المكسيك تتحوط ضد تراجع سعر النفط في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ المكسيك برنامجها السنوي للتحوّط بشأن صادرات النفط، والذي يعد أحد أكبر المشاريع من هذا القبيل في سوق الخام، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات.

من المرجح أن تكون عملية التحوط -التي تشتري فيها المكسيك خيارات بيع تسمح لها ببيع النفط الخام بسعر محدد مسبقاً- على وشك الاكتمال أو اكتملت بالفعل، وفقاً لأشخاص، بينهم مشاركون في صفقات أُبرمت في الماضي. قال اثنان من الأشخاص إن الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية تستهدف مستويات أسعار تبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل.

يتزايد حجب الحكومة للأمر على مدار السنوات الأخيرة، إذ تحاول البلاد منع السوق من استباق أسعار الصفقات، حتى وصفت المكسيك التحوط بأنه سر من أسرار الدولة.

قال متعاملون إنه تم تغيير الجهات المشاركة في برنامج التحوط، إذ حصلت البنوك على شريحة أصغر من الصفقة مقارنة بشركات النفط الكبرى. لم تستجب وزارة المالية على الفور لطلبات التعليق.

أكبر صفقات التحوط

تاريخياً، أصبح ما يسمى بـ”تحوط هاسيندا” من بين أكبر صفات التحوط في سوق النفط، حيث تبلغ قيمته حوالي مليار دولار. مع ذلك، سعت المكسيك إلى خفض صادراتها بموجب استراتيجية حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية للوقود.

ظهرت علامات عملية التحوط لأول مرة في أغسطس، عندما توقف انخفاض التقلبات لمدة أشهر فجأة، حسب البيانات التي جمعتها“بلومبرغ”. منذ ذلك الحين ارتفعت التقلبات بشكل مطرد، على الرغم من أن هذا التحرك كان مدفوعا أيضاً بفترة من الاضطرابات في سوق النفط إذ ارتفعت الأسعار بسرعة مما يقرب من 85 دولاراً إلى 100 دولار للبرميل.

في العام الماضي، دخلت المكسيك في برنامج تحوط نفطي لعام 2023 يحمي إيرادات البلاد إذا انخفضت أسعار خامها إلى أقل من 68.70 دولاراً للبرميل، حسبما قال نائب وزير المالية غابرييل يوريو في ذلك الوقت.

اقتصاد الشرق