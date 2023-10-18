استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
استقرسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية .
وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولارليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولارمقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الاوروبية” اليورو” ارتفاعا ما بين 5 – 7 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية .
ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الاوروبية 32.47 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.58 جنيه للشراء ، و 32.74 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.62 جنيهًا للشراء ، 32.74 جنيه للبيع.
في حين – سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 10 – 8 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية .
ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الاسترليني 37.38 جنيه للشراء و 37.67 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 37.51 جنيه للشراء ، و 37.72 جنيه للبيع .
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.58 جنيه للشراء 37.71 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا الى اقل من 100 جنيه ، حيث سجل 98.82 جنيه للشراء و 99.75 جنيه للبيع – وفقا للبنك الاهلي .
أ.ش.أ
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