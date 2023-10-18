استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > استقرسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية .

وفي اكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات“الأهلي المصري ومصر” استقر سعر الدولارليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولارمقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الاوروبية” اليورو” ارتفاعا ما بين 5 – 7 قروش شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجلت العملة الاوروبية 32.47 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.58 جنيه للشراء ، و 32.74 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.62 جنيهًا للشراء ، 32.74 جنيه للبيع.

في حين – سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 10 – 8 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية .

ففي بنكي“الأهلي المصري ومصر” سجل الاسترليني 37.38 جنيه للشراء و 37.67 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي سجل 37.51 جنيه للشراء ، و 37.72 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.58 جنيه للشراء 37.71 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا الى اقل من 100 جنيه ، حيث سجل 98.82 جنيه للشراء و 99.75 جنيه للبيع – وفقا للبنك الاهلي .

أ.ش.أ



