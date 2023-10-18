إجراء القرعة العلنية الـ53 للوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق، القرعة العلنية الـ53 وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، لعدد من الأسر من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة، حيث شملت خطابات التخصيص أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

صرح بذلك رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق المهندس أسامة شوقي، وقال إن القرعة شملت 43 أسرة وأن أعمال القرعات استمرت يوميا بمقر قاعة جهاز الوراق بالجزيرة طوال أيام الأسبوع المنصرم وستستكمل خلال أيام هذا الأسبوع ل 314 أسرة من أهالي الجزيرة، حيث تم التعامل حتى الآن على ملفات حوالي 1380 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة.

وعقب إجراء القرعة، سلم المهندس أسامة شوقي، خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق، بعد استكمال البيانات طبقا للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيدا لاستلام الوحدات.. وأضاف أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 مترا مربعا.

ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة، عن أنه عقب الانتهاء من إجراء القرعات وتسليم خطابات التخصيص، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقار جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنهاء إجراءات الاستلام.

ولفت المهندس أسامة شوقي، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي، في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التي سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية (شاشات عرض – غسالات – سخانات – بوتاجازات – ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.