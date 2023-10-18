إجراء القرعة العلنية الـ53 للوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق، القرعة العلنية الـ53 وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، لعدد من الأسر من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة، حيث شملت خطابات التخصيص أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.
صرح بذلك رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق المهندس أسامة شوقي، وقال إن القرعة شملت 43 أسرة وأن أعمال القرعات استمرت يوميا بمقر قاعة جهاز الوراق بالجزيرة طوال أيام الأسبوع المنصرم وستستكمل خلال أيام هذا الأسبوع ل 314 أسرة من أهالي الجزيرة، حيث تم التعامل حتى الآن على ملفات حوالي 1380 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة.
وعقب إجراء القرعة، سلم المهندس أسامة شوقي، خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق، بعد استكمال البيانات طبقا للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيدا لاستلام الوحدات.. وأضاف أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 مترا مربعا.
ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة، عن أنه عقب الانتهاء من إجراء القرعات وتسليم خطابات التخصيص، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقار جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنهاء إجراءات الاستلام.
ولفت المهندس أسامة شوقي، إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي، في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التي سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية (شاشات عرض – غسالات – سخانات – بوتاجازات – ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.
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