روسيا تعلق على جريمة مستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية تأكيدها أن روسيا تعد الغارة على مستشفى المعمداني في غزة جريمة مروعة.
وأضافت الوكالة أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم جريمة مروعة و"غير إنسانية".
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