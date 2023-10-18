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روسيا تعلق على جريمة مستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية تأكيدها أن روسيا تعد الغارة على مستشفى المعمداني في غزة جريمة مروعة.
وأضافت الوكالة أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم جريمة مروعة و"غير إنسانية".




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