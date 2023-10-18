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خبير سياسات إعلامية وأمنية لـ الوكيل: قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية مفصلي بالموقف العربي

10/18/2023 3:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال خبير رسم السياسات الإعلامية والأمنية وقت الأزمات وأستاذ في جامعة البترا الدكتور محمد قاسم الحمد إن قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية اليوم هو موقف هام على الصعيد الدولي والعربي وسيكون له انعكاس واضح على الساحة الغربية.
وأضاف الحمد خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الإعلام الغربي أصدر تصريحات تفيد بأن إلغاء عقد القمة الرباعية في عمان إشارة سيئة للموقف الأمريكي واتخاذه قرار صلب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأشار أن إعلان الأردن إلغاء القمة الرباعية جاء قبل دقائق من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن منوهاً أن الإعلام الغربي ترجم قرار جلالة الملك عبدالله بأنه غاضب مما يجبرهم على تغيير وجهة نظرهم بالرواية الغربية .
ولفت أن المجتمع الغربي أصبح يقتنع بالصور الحقيقية التي يراها من خلال متابعته منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المجتمعي مشيراً إلى وجود ملامح تفيد بتغيير الرأي العام الغربي حول مجزرة المستشفى المعمداني.
وبشأن ما بعد قرار إلغاء القمة الرباعية قال إن بايدن حاليا بموقف صعب وسيطرح أسئلة قوية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته اليوم إلى إسرائيل.
وأوضح أنه يجب التعامل مع إسرائيل من خلال أسس تتضمن قرار سياسي قوي أو عن طريق محاولة الضغط الدولي عليها أو محاولة التأثير عليها دبلوماسيا مشيرا أن إسرائيل لا تخشى العقاب الدولي ومؤمنة بدعم أمريكا لها .
وأكد أن السياسة الأردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية داعيا الإعلام العربي استمرار عرض صور العدوان الإسرائيلي على غزة ونشرها في الفضاء الغربي لتوثيق الحقيقة .




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