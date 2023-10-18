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أول صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس

10/18/2023 3:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاربعاء، صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 500 شخص جلهم من الأطفال والنساء، وتعرض المئات لإصابات مختلفة.






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