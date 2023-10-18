أول صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس

أول صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس
التاريخ
10/18/2023 3:12:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاربعاء، صورة للمستشفى المعمداني في غزة بعد قصف الاحتلال له ليلة أمس.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 500 شخص جلهم من الأطفال والنساء، وتعرض المئات لإصابات مختلفة.
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