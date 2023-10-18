البلقاء التطبيقية في رسالة إلى جلالة الملك: نقف خلف مواقفك المشرفة

MENAFN - Al Wakeel News)بعث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني برسالة تأييد باسم أسرة الجامعة ومن كافة كلياتها التي تنتشر على ثرى هذا الوطن الأغلى لمواقف صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرافضة لما يجري من احداث دامية والة حرب غاشمة تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاشقاء من المدنيين العزل في عموم الأراضي الفلسطينية وخاصة الاهل في قطاع غزة.



وأكدت جامعة البلقاء التطبيقية على وقوفها خلف الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك وسعيه لاستقطاب جهد دولي قوي لوقف الة الحرب الغاشمة والحرب غير الانسانية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم



حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فاسمح لي يا مولاي في هذا الوقت العصيب والدقيق الذي تمر به المنطقة، أن أرفع إلى مقامكم السامي باسمي واسم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة في كافة كلياتها- جامعة الوطن التي تمتد على ثرى أردننا الطهور من العقبة جنوبا إلى اربد شمالا- رسالة تأييد ممزوجة بخالص وأصدق معاني الولاء والانتماء؛ لمواقفكم التاريخية تجاه قضية الأمة وقضية الانسانية جمعاء قضية الأردن المركزية (القضية الفلسطينية) وما تشهده من أحداث دموية تمارس فيها قوات الاحتلال أبشع الجرائم تجاه أشقائنا في فلسطين العروبة وغزة هاشم.



مولاي المعظم،،،

لقد كانت مساعيكم الدائمة والدؤوبة في شتى بقاع العالم وفي كافة المحافل الدولية تُحذر من الوصول إلى هذه المرحلة من إراقة دماء المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في ظل التعنت الإسرائيلي والاستفزاز الذي تمارسه من جيش ومستوطنين تجاه الأقصى الشريف مسرى جدكم الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيه، مما وضع كامل المنطقة على صفيح ساخن انفجر في السابع من هذا الشهر، الأمر الذي كنتم تحذرون منه ليل نهار من خلال خطاباتكم وجولاتكم في دول العالم وفي المحافل الدولية.



مولاي المعظم،،،

لقد وضعتم يدكم مرة أخرى على الجرح الفلسطيني في خطاب العرش الذي أشرتم فيه إلى سبب كل هذا الدم وإزهاق الأرواح على أرض فلسطين، وأكدتم فيه أن العدالة وحل الدولتين هما السبيل لحقن الدم وسيادة الاستقرار، ونحن إذ نقف خلف مواقفكم المشرفة في أن فلسطين والشرق الأوسط لن ينعما بالاستقرار ولا بالسلام إلا بتحقيق دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحينها سيسود الوئام وسيتوقف شلال الدم النازف من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ.



مولاي المعظم،،،

إن جامعة البلقاء التطبيقية اليوم تقف بكل عزم وحزم خلف مواقفكم ودعما لما تمثله القيادة الهاشمية من حنكة وحكمة قل نظيرهما في العالم، وتنظم الوقفات في جميع كلياتها المنتشرة في مملكتنا الحبيبة تؤازر فيها قيادتنا الهاشمية المظفرة، وقضية الأردن المركزية الأولى، وتستنكر هذا الهجوم الوحشي الغاشم الذي لا يمكن وصفه إلا كما وصفتموه يا مولاي بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على الأهل في أرض فلسطين عامة وغزة على وجه الخصوص.



مولاي المعظم،،،

نكرر لكم موقف أسرة جامعة البلقاء التطبيقية الداعم لمواقفكم المشرفة، ونرفع لمقامكم السامي هذه البرقية التي عنوانها الولاء والانتماء لقيادتكم الهاشمية المظفرة، ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد آمنا مستقرا تحت ظل رايتكم المظفرة، وأن يحفظ الله الأهل والاشقاء في فلسطين الحبيبة، وأن يكلل الله جهودكم المخلصة بوقف هذا الاعتداء الغاشم على الاهل في غزة هاشم وعموم أراضي فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس الشرقية.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية

الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني

