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نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

10/18/2023 3:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت نقابة المحامين الأردنيين اليوم الأربعاء، وقف الترافع وقيد الدعاوى أمام المحاكم، والتوجه بمسيرة من قصر العدل الى مجمع النقابات، في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر.
ودعت النقابة لجنة الإسناد القانوني للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مجرمين الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص العالمي لجرائم الحرب والإبادة.

وجاء ذلك بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل، مساء امس بقصف مستشفى المعمداني في غزة ما أدى الى استشهاد أكثر من 500 شخص جلهم من الأطفال والنساء.









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