نقابة المحامين الأردنيين تتوقف عن الترافع اليوم - وثيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت نقابة المحامين الأردنيين اليوم الأربعاء، وقف الترافع وقيد الدعاوى أمام المحاكم، والتوجه بمسيرة من قصر العدل الى مجمع النقابات، في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر.
ودعت النقابة لجنة الإسناد القانوني للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مجرمين الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص العالمي لجرائم الحرب والإبادة.
وجاء ذلك بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل، مساء امس بقصف مستشفى المعمداني في غزة ما أدى الى استشهاد أكثر من 500 شخص جلهم من الأطفال والنساء.
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