الأزهر الشريف يوجه نداءً إلى الأمة العربية والإسلامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الأزهر الشريف، الأمة العربية والإسلامية، إلى استثمار قوتها وأموالها وثرواتها وما تملكه من عدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًاً فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانية والأخلاق.



وأضاف في بيان، صدر صباح اليوم الأربعاء، أنّه يجب على الأمة الإسلامية، إعادة النظر جذرياً في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأميركي المتغطرس.



وتابع: "على الفلسطينيين أن يثقوا في أنَّ الغرب بكل ما يملك من طاقاتٍ عسكريةٍ وآلاتٍ تدميريةٍ، ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن، وأصبحت من المضحكات المبكيات".



وشدد الأزهر الشريف، في بيانه الذي جاء عقب مجزرة الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء في مستشفى المعمداني، أنّه "على الفلسطينيين مواجهة العدو بالصمود في وجه هجماتِه الوحشية البربريَّة".



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرّقة في قطاع غزة مع دخول اليوم الثاني عشر على التوالي من الحرب، وسط انقطاع الماء والكهرباء والغذاء وانهيار يشهده القطاع الطبي.



وأعلت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 3200 شهيد، وإصابة نحو 11000، غالبيتهم من الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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