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الأردنية تعمم ببدء المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة

10/18/2023 3:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عمم رئيس الجامعة الأردنية بالوكالة الدكتور أشرف أبو كركي على أعضاء الهيئة التدريسية اليوم أن تُبدأ المحاضرات بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأوعز أبو كركي بتنكيس الأعلام في الجامعة لمدة ثلاثة أيام، في ضوء قرار رئيس الوزراء، معربًا عن أحر التعازي لأسر الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وقال أبو كركي إن استهداف المدنيين والأبرياء والمستشفيات يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشار الرئيس بالوكالة إلى الدور الدبلوماسي الجبار الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال جولته الأوروبية لحشد الدعم لأبناء قطاع غزة ووقف التصعيد، وتشكيل إدراك عالمي لتداعيات ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.




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