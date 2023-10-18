برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -

قررت عدد من المدارس الخاصة تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكراً قبل موعده المحدد اليوم الأربعاء برغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على سير الدوام المدرسي بشكل طبيعي .



وأعلنت مدارس خاصة عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .



وأرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد " بانهاء الدوام مبكراً ما احدث ارباك كبير بين الأهالي".



واستغرب أولياء أمور من سياسة استسهال تعليق الدوام او تعطيله الذي تنتهجه مدارس ومؤسسات تعليمية بظروف مختلفة ، مشيرين في الوقت نفسه أنه من باب أولى ان تقوم المدارس بإقامة نشاطات تضامنية داخل المدارس لتعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية والعدوان الذي يتعرض له الأشقاء في غزة لبناء جيل واعي لما يدور حوله .



وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس اليوم الأربعاء مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .

