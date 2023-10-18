برغم تأكيد التربية بعدم تعليق الدوام .. مدارس خاصة تقرر إنهاء الدوام مبكراً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قررت عدد من المدارس الخاصة تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكراً قبل موعده المحدد اليوم الأربعاء برغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على سير الدوام المدرسي بشكل طبيعي .
وأعلنت مدارس خاصة عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .
وأرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد " بانهاء الدوام مبكراً ما احدث ارباك كبير بين الأهالي".
واستغرب أولياء أمور من سياسة استسهال تعليق الدوام او تعطيله الذي تنتهجه مدارس ومؤسسات تعليمية بظروف مختلفة ، مشيرين في الوقت نفسه أنه من باب أولى ان تقوم المدارس بإقامة نشاطات تضامنية داخل المدارس لتعريف الطلبة بالقضية الفلسطينية والعدوان الذي يتعرض له الأشقاء في غزة لبناء جيل واعي لما يدور حوله .
وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس اليوم الأربعاء مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .
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