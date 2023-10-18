وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يعلن إحباط هجوم استهدف قواته في العراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأمريكي إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف قواته في العراق، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.
وحسب وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤوليين أمريكيين، أحبط الجيش الأمريكي هجوما بطائرتين بدون طيار على قواته في العراق.
ولم تذكر مصادر الوكالة الجهة المسؤولة عن الهجوم.
ولفتت الوكالة إلى أنه المسيرات استهدفت قاعدة "الأسد" الجوية العراقية، حيث تتمركز القوات الأمريكية.
RT
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