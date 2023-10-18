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وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يعلن إحباط هجوم استهدف قواته في العراق

10/18/2023 3:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأمريكي إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف قواته في العراق، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.


وحسب وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤوليين أمريكيين، أحبط الجيش الأمريكي هجوما بطائرتين بدون طيار على قواته في العراق.
ولم تذكر مصادر الوكالة الجهة المسؤولة عن الهجوم.


ولفتت الوكالة إلى أنه المسيرات استهدفت قاعدة "الأسد" الجوية العراقية، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

RT

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