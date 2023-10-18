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بايدن يصدر بيانا عن فاجعة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

10/18/2023 3:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في بيان، إنه "غاضب ويشعر بالحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط".
وذكر بايدن انه تحدث مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأصدر توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص به بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط .
وأضاف ان الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، وانهم يشعرون بالحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين استشهدوا أو جرحوا في هذه المأساة
وصدر البيان بينما كان بايدن على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى الشرق الأوسط.

سي ان ان


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