بايدن يصدر بيانا عن فاجعة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في بيان، إنه "غاضب ويشعر بالحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط".
وذكر بايدن انه تحدث مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأصدر توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص به بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط .
وأضاف ان الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، وانهم يشعرون بالحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين استشهدوا أو جرحوا في هذه المأساة
وصدر البيان بينما كان بايدن على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى الشرق الأوسط.
سي ان ان
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