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إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

10/18/2023 3:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عم الإضراب العام مدن الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يأتي الإضراب غداة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.


وشل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المدن الشمالية، مناحي الحياة جميعها، وأغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.


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