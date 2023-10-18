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النفط يرتفع 2.3% مع تسارع الاحداث بالمنطقة

10/18/2023 3:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بعد استشهاد أكثر من 500 فلسطيني مساء أمس، اثر قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، ما أثار مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3% إلى 91.97 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 % إلى 88.92 دولار للبرميل.


وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الأول الحالي.

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