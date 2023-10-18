الأسواق تترقب خطاب رئيس الفيدرالي والدولار حبيس نطاق ضيق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحرك الدولار في نطاق ضيق، فيما فقد الذهب بريقه بالتراجع، مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط، وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي "الفيدرالي الأمريكي" هذا الأسبوع، أبرزها كلمة رئيسه جيروم باول، تلمسا لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.واستقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة 0.056 في المائة إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36%.



وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول المزمع، غدا الخميس، يمكن أن يقدم مزيدا من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي، فيما يتعلق بأسعار الفائدة بعد الإيماءات الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب كبار مسؤولي السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية.

كما أدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع إلى تفاقم حالة الغموض في السوق.