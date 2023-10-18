مسؤول في الفاو: ريادة إماراتية في العمل الإنساني الدولي للحد من المعاناة في مناطق الكوارث والأزمات

أكد كيان أكرم الجاف، مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، على الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة العالمية، من خلال جهودها المستمرة للحد من حجم المعاناة الإنسانية في مناطق الكوارث والمجاعات والأزمات.

وقال الجاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي يعُقد في العاصمة أبوظبي، إن دولة الإمارات سباقة دائما في تقديم العون لإغاثة الملهوف ومعاونة المحتاج ومساندة الضعيف، لتؤكد النهج المتميز والمستدام والمستمر لمختلف أشكال العمل الخيري والمجتمعي والإنساني.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أهم الدول الداعمة والمعززة لمنظمة الفاو العالمية، لتحقيق أهدافها وتطلعاتها على الساحة الإنسانية، مشيراً إلى أن الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل مد جسور التواصل الإنساني مع المنظمة خاصة فيما يخص محاربة الفقر والجوع ومكافحة الأوبئة وسوء التغذية في مختلف دول العالم.

ولفت كيان الجاف إلى دور دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي محلياً واقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن الدولة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال ويعد نظامها للأمن الغذائي نموذجا يحتذي به في العديد من الدول المجاورة لا سيما وأنه من النماذج المتميزة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مشاركة منظمة "الفاو" في منتدى الاستثمار العالمي تعد مهمة وضرورية، إذ يعد هذا المنتدى منبراً عالمياً مرموقاً للاستثمار والتنمية، يعمل على وضع الاستراتيجيات والحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية العالمية.

وأوضح أن المنظمة تنظم خلال المنتدى وبالشراكة مع "الأونكتاد" فعالية تحت عنوان "الاستثمار في نظم الأغذية الزراعية"، تسلط من خلالها الضوء على الحاجة الملحة لاستقطاب استثمارات القطاعين الخاص والعام المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتحويل نظم الأغذية الزراعية للوصول إلى كوكب واقتصاد صحي.

وذكر أن المشاركة في المنتدى تأتي في وقت تحتفل فيه "الفاو" بيوم الأغذية العالمي، وهو حدث سنوي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة، إضافة إلى كونه من بين أكثر أيام الأمم المتحدة المحتفل بها، حيث يحشد العمل العالمي من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية، بجانب تشجيع الأفراد من مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجُوع.

وقال مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة "الفاو"، إن دولة الإمارات تستضيف مكتب منظمة "الفاو" شبه الإقليمي في العاصمة أبوظبي والذي يمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، حيث يقوم المكتب بتلبية الاحتياجات التقنية لدول الخليج واليمن من خلال فريق يضم خبراء دوليين متعددي الاختصاصات يقدمون الدعم الفني اللازم في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاص المنظمة كالبيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وسلامة الأغذية والاستثمار الزراعي.

وحول مشاركة منظمة "الفاو" في مؤتمر الأطراف "COP28"، أوضح الجاف أن المنظمة شاركت بقوة في فعاليات مؤتمر "COP27" في جمهورية مصر العربية وساهمنا في الخروج بمجموعة من المبادرات القوية، التي أخذت بزمامها الرئاسة المصرية للمؤتمر، في مقدمتها مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، التي هدفت إلى دعم العمل المناخي في مجال النظم الزراعية والغذائية، ومبادرة العمل المناخي والتغذية، بهدف تحسين إمكانية التمتع بأنماط غذائية صحية ومستدامة، ومبادرة العمل من أجل التكيف والقدرة على الصمود في مجال المياه، بالإضافة إلى مبادرة حول إدارة النفايات في أفريقيا، بهدف معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من النفايات الناتجة عن قطاع الزراعة في أفريقيا بحلول 2050.

وأضاف:“ بدأنا مبكراً الاستعداد للمشاركة في مؤتمر”COP28" الذي سيعقد في الإمارات قبل نهاية العام الجاري من خلال التنسيق مع الفريق الرئاسي للمؤتمر، حيث من المقرر حضور وفد كبير من المنظمة برئاسة مدير عام الفاو".

وتابع الجاف:“سيكون لدينا أيضا في”COP28" جناح ضخم ومشاركة في محاضرات وندوات، بالإضافة إلى مساهمتنا في التوصيات الختامية للمؤتمر، والتي نأمل أن تساهم في تحقيق هدف اتفاق باريس لتجنب ارتفاع الاحترار العالمي بأكثر من 1.5 درجة مئوية".





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