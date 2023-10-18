سيول وحرائق متوقعة .. ازدياد التحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض

أفادت الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بأن أغسطس الماضي، هو أكثر الشهور المماثلة له حرا على كوكب الأرض على الإطلاق، وشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي، أكثر فصول الصيف ارتفاعا في درجة الحرارة، بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وجاء في بيان لكبيرة العلماء بالهيئة ساره كابنك، أن "موجات الحرارة البحرية العالمية، وتنامي ظاهرة النينو يؤدي إلى حدوث ارتفاع إضافي، في درجة الحرارة خلال العام الحالي، ولكن مادامت الانبعاثات الغازية مستمرة في إنتاج ارتفاع مطرد في الحرارة، فنتوقع تحطيم مزيد من الأرقام القياسية، في الحرارة خلال السنوات المقبلة.

وجاء ارتفاع درجة الحرارة عقب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز الأمريكية، أشارت إلى أن كوكب الأرض تجاوز ستة من أصل تسعة حدود للعمليات، التي تعد ذات أهمية قصوى، للحفاظ على استقرار ومرونة نظام الأرض ككل.

وهذه الحدود تشمل سلامة الغلاف الجوي، والتغيرات التي تطرأ على المياه العذبة والتغير المناخي، وهناك حدان على وشك أن يتم الإخلال بهما، وهما تلوث الهواء وتحمض المحيطات، في حين أن حدا واحدا فقط وهو الأوزون في الغلاف الجوي، هو الذي تعافى قليلا.

ويقول الباحثون في الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي إن درجات الحرارة العالمية على سطح الأرض في أغسطس الماضي سجلت درجتين وربع الدرجة، أعلى من متوسط درجة الحرارة في ذات الشهر خلال القرن العشرين، وبذلك تجاوز الرقم القياسي السابق، وهو 6ر15 درجة مئوية، الذي تم تسجيله في أغسطس 2016 بأكثر من نصف درجة.

وبالإضافة إلى أن أغسطس 2023 يعد الأشد حرارة، مقارنة بذات الأشهر التي وردت خلال 174 عاما، في سجلات الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، فقد شهد ثالث أعلى درجة حرارة خارجة عن المألوف، يشهدها أي شهر مماثل تم تسجيله.

وأكد التقرير ما شهده ملايين الناس خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك موجات الحر التي حطمت الأرقام القياسية، وتعرض لها كل ركن من أركان الكرة الأرضية تقريبا، وشهدت آسيا وأفريقيا والأمريكيتين أكثر شهور أغسطس حرارة على الإطلاق، وهو نفس الحال في القطب الشمالي.

ولم تكن الأرض وحدها هي التي تغلي من شدة الحرارة، فشهر أغسطس سجل أيضا رقما قياسيا في ارتفاع درجة حرارة سطح البحر بشكل غير مألوف على أساس شهري، مسجلا 85ر1 درجة فوق المتوسط.

وجاء التقرير وسط سلسلة من الكوارث الطبيعية، المدمرة على مستوى العالم.

ففي العاشر من سبتمبر الماضي، تسببت عاصفة قادمة من البحر المتوسط، في سيول كارثية أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، وفي كندا أدت حرائق الغابات إلى إحراق أكثر من 42 مليون فدان من الغابات الشمالية هذا الصيف، ولا تزال مجموعة من الغابات مشتعلة، وقتلت الحرائق التي اجتاحت ماوي بولاية هاواي الشهر الماضي 115 شخصا على الأقل.

وقال المسؤولون بعد مراجعة البيانات المذهلة، التي تراكمت خلال أغسطس الماضي، إن هناك الآن فرصة تصل إلى 95% في أن يصنف عام 2023، بين أكثر عامين في شدة الحرارة على الإطلاق.



