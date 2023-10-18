مقتل 50 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء في هجمات ليلية إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، بمقتل نحو 50 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح في هجمات ليلية شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن أشد الغارات استهدفت أحياء سكنية في مناطق في بلدة جباليا شمال القطاع ما أدى إلى مقتل 37 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مصادر محلية أن غارة إسرائيلية استهدفت مخبزا في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن أكثر من 3200 فلسطيني قتلوا و11000 أصيبوا بجروح معظمهم من الأطفال والنساء جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وشهدت هجمات إسرائيل تراجعا نسبيا في الساعات الأخيرة بعد أن قتل المئات في قصف المستشفى الأهلي "المعمداني" الذي كان يؤوي آلاف النازحين لحماية أرواحهم وأطفالهم.

وأثارت الحادثة تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسع النطاق.

وللمرة الاولى منذ بداية التصعيد ألمح الجيش الإسرائيلي إلى احتمال السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة شرط حصرها في منطقة واحدة.

وأنذر الجيش سكان غزة بالتنقل إلى "المنطقة الإنسانية" في منطقة (المواصي) في خان يونس جنوب قطاع غزة والتي ذكر أنه سيتم توجيه المساعدات الإنسانية الدولية إليها في حالة الضرورة.

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