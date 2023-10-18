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لاعب منتخب إيطاليا السابق ديل بييرو: الإمارات تعزز ارتباط المنطقة بالكرة الايطالية

10/18/2023 3:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد لاعب منتخب إيطاليا السابق أليساندرو ديل ببيرو، أن الإمارات تقدم دائماً مبادرات جديدة لتطور كرة القدم والشغف بالرياضة، وأنه يلاحظ ذلك في كل مرة يزورها.

وقال في تصريح لـ"وام" إن افتتاح أول مكتب لرابطة الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في أبوظبي، أمر مهم للغاية فيما يتعلق بتعميق وتعزيز الارتباط بالدوري الإيطالي، الموجود منذ القدم في الإمارات.

وأوضح: "المهم أن نعمق فهمنا لثقافة المجتمع الإماراتي، وهذا سيمكننا من زيادة التواصل والارتباط مع الأندية والجماهير والشركات، ما يحقق الكثير من الفوائد للدوري الإيطالي".

وأوضح ديل بييرو أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها من خلال وجود مكتب رابطة الدوري الإيطالي في أبوظبي، وزيادة مستوى الاحترافية في العمل، وأن هذه الخطوة تمثل إضافة جيدة للدوري الإيطالي من جميع الجوانب.


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