«الإمارات للألمنيوم» تعيّن مشغلي مصنع من العنصر النسائي

قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بتعيين مشغلات مصنع، والمرافق المرتبطة به للمرة الأولى في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من أربعين عاماً.

تعكس هذه الخطوة التزام «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتعزيز التنوع بين الجنسين على جميع مستويات أعمالها، وتهدف الشركة إلى أن تشغل النساء 15% من جميع المناصب في الشركة، بحلول العام 2026، و25% من المناصب الإشرافية، بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 20% اليوم.

وتنضم مشغلات المصنع في وظائف غير إشرافية، ضمن الخطوط الأمامية للعمليات التشغيلية لدى الشركة، وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» رائدة في تعيين النساء في هذه الوظائف في منطقة الخليج، ما تطلب استراتيجيات خاصة لاستقطاب المواهب والتوظيف.

وتعمل لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة على جميع مستويات وأقسام الشركة، بما في ذلك أكثر من 160 امرأة في أقسام العمليات باستثناء الوظائف التشغيلية للمرافق الفنية.

وخصصت «الإمارات العالمية للألمنيوم» موارد كبيرة لدفع التنوع، بدءاً من تطوير استراتيجيات جديدة لسكن الموظفات، إلى بناء مرافق خاصة لهن في بعض أقسام المصنع، التي لم يكن للمرأة دور بها في السابق.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «تنوع الأشخاص يعزز تنوع الأفكار، ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة، نعمل في «الإمارات العالمية للألمنيوم» باستمرار على وضع مسارات مهنية، تُمكن النساء من تولي وظائف متعددة، وتعزز أدوارهن في جميع أقسام الشركة، إضافة إلى خلق بيئة تدعم نجاحهن».



يذكر أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» أطلقت في عام 2022 برامج التدريب الوطنية على الوظائف الفنية في عملياتها الصناعية للنساء للمرة الأولى، وقد انضمت 11 شابة إماراتية لهذه البرامج خلال العام.

وضم برنامج الخريجين المتدربين في دورته الحالية 75 متدرباً من الخريجين الجدد، 49 منهم نساء، حيث يخضع المنتسبون للتدريب مدة تتراوح بين 18 - 24 شهراً قبيل التحاقهم بالمناصب الإشرافية في الشركة أو في عملياتها الصناعية.

وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» شريكاً في «آرورا 50»، وهي مبادرة إماراتية تعمل على تطوير خبرات النساء اللازمة لشغل مناصب على مستوى المجالس الإدارية، وشغلت النساء تسعة مناصب في مجالس فرعية داخل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في السنوات الأخيرة.



