شي جين بينغ -- كبير مهندسي مبادرة الحزام والطريق

MENAFN - Palestine News Network ) بكين 17 أكتوبر 2023 (شينخوا) تتجه كل الأنظار حاليا إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث سيستضيف قادة ورجال أعمال وباحثين من أنحاء العالم يوم الثلاثاء للمشاركة في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

في غضون 10 سنوات فقط، باتت مبادرة الحزام والطريق، وهي رؤية شي المميزة للتنمية العالمية، واحدة من أكثر المنافع العامة قبولا في العالم، مما أتاح للعديد من الدول النامية فرصا لتحقيق قفزة تنموية.

ويوفر الاجتماع القادم، الذي سيستمر يومين في بكين، فرصة تاريخية لجميع شركاء مبادرة الحزام والطريق للبناء على الإنجازات الرائعة للمبادرة والمضي قدما نحو الازدهار المشترك.

وفي الوقت نفسه، عند هذا المنعطف الفريد، حان الوقت للتطرق إلى ثلاثة أسئلة عميقة حول مبادرة الحزام والطريق وكبير مهندسيها، شي جين بينغ: لماذا قام شي - وليس أي زعيم عالمي آخر - باقتراح مبادرة الحزام والطريق؟ وماذا وراء نجاح المبادرة؟ وما الذي يأمل شي في تحقيقه من خلالها؟

هذه الإجابات - المهمة لمستقبل مبادرة الحزام والطريق - يمكن إرجاعها إلى ماضي شي.

-- تعزيز التنمية من أجل الازدهار العالمي

في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وصل مراهق إلى قرية صغيرة مختبئة على هضبة اللوس في الصين مجهدا بعد ثلاثة أيام من السفر بالقطار والشاحنة وسيرا على الأقدام. لقد كان من بين "الشباب المثقفين" الذين أُرسلوا إلى الريف "لإعادة تثقيفهم" بالفضائل الريفية للفلاحين الذين يشكلون الأغلبية في الصين.

وهاله ما رآه من تحديات شديدة للحياة في قرية ليانغجياخه - النوم في بيوت كهفية موبوءة بالبراغيث، والعمل لساعات طوال ومكافحة الجوع. لقد كافح الصعوبات على مدى سبع سنوات، ليقود زملائه القرويين إلى حياة أفضل بكثير.

ذلك الشاب كان شي.

وقال شي، مستذكرا بعد عدة عقود خلال زيارة لمدينة سياتل الأمريكية كرئيس صيني، "لم يكن هناك لحم في نظامنا الغذائي لعدة أشهر"، مضيفا أن "أكثر شيء تمنيته في ذلك الوقت هو تمكين القرويين من تناول اللحوم بما يرضي قلوبهم".







وإن مرارة الفقر زادت من قناعة شي بأن التنمية تحمل المفتاح الرئيسي لحل مشاكل الفقر. لكن كيف؟

لقد اختار شي أن يضع تنمية الصين على عجلات. "الطرق أولا، ثم الازدهار". كثيرا ما يستشهد شي بهذا القول الصيني المأثور لتوضيح كيف يمكن لبناء البنية التحتية أن يحفز التنمية. وفي رأيه، فإن تغيير تلفريك أو إصلاح جزء من الطريق، في بعض المناطق الفقيرة على وجه الخصوص، يمكن أن يفتح الباب أمام التخفيف من حدة الفقر وازدهار الجماهير.

واستذكر وانغ شيان بينغ، وهو قروي من ليانغجياخه، كيف قام شي، الذي خدم آنذاك كزعيم للقرية، بإصلاح الطريق الذي يربط القرية بخارجها. وقال وانغ "اعتاد أن يكون مسارا ضيقا ومتعرجا لا يمكن حتى أن يستوعب عربة يدوية ذات عجلة واحدة ثم تم تحويله إلى طريق سلس وواسع". ساعد الطريق القرية على بدء تطورها.

عندما تولى شي رئاسة الصين، كانت البلاد قد صعدت لتوها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وواجهت العديد من التحديات. وكان الانفتاح يعتبر محركا أساسيا لمعجزة الصعود الاقتصادي للصين على مدى العقود الأربعة الماضية. وأكد شي مجددا التزام الأمة المتفاني تجاه الانفتاح رفيع المستوى.

وقال وانغ يي وي، مدير معهد الشؤون الدولية في جامعة رنمين، إن مبادرة الحزام والطريق أصبحت "تصميما جديدا رفيع المستوى للإصلاح والانفتاح للصين وتعد بمثابة انفتاح على مستوى أعلى ويتردد صداها قويا مع السعي لتحقيق تنمية عالية الجودة".

وفي حين تتماشى مبادرة الحزام والطريق مع التزام شي بمزيد من الانفتاح، فقد لعبت دورا حيويا في ربط الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحا للعالم بما تتفوق فيه الصين -- بناء الطرق والجسور من أجل مزيد من الترابط العالمي. يتوافر لدى شي فهم جيد لاحتياجات الدول النامية. وقال ذات مرة لصحيفة ((وول ستريت جورنال)) في مقابلة مكتوبة إنه من عام 2010 إلى عام 2020، بلغ العجز السنوي في تمويل تطوير البنية التحتية الآسيوية حوالي 800 مليار دولار أمريكي. ووجد تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي أن آسيا النامية تحتاج إلى استثمار 1.7 تريليون دولار سنويا في البنية التحتية حتى عام 2030 للحفاظ على زخم نموها.

وقال روبرت كون، الخبير الأمريكي الذي ألف كتاب "كيف يفكر قادة الصين"، إن مبادرة الحزام والطريق "تستفيد من تجربة الصين التي لا مثيل لها ومزاياها التنافسية في بناء البنية التحتية: السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ومحطات الطاقة والاتصالات".

لكن مبادرة الحزام والطريق تذهب إلى ما هو أبعد من البنية التحتية. هي حل صيني لقضايا التنمية العالمية، وفقا لكتاب أبيض حول تنمية مبادرة الحزام والطريق. يشكل العجز الحالي في السلام والتنمية والحوكمة تحديا هائلا للبشرية، مما يوفر فرصة لمبادرة الحزام والطريق لتلعب دورا.

بالنسبة للزعيم الصيني، مثلما لا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عن العالم، فإن العالم يحتاج إلى الصين من أجل تنميته.

وقال وانغ إن "اقتراح شي لمبادرة الحزام والطريق كان مدفوعا في المقام الأول بحرصه على مشاركة تجارب التنمية الصينية مع بقية العالم".

وكما ذكر شي، فإن مسعى مبادرة الحزام والطريق "لا يعني إعادة اختراع العجلة". بدلا من ذلك، يهدف إلى تكامل الإستراتيجيات التنموية للدول المعنية عن طريق الاستفادة من نقاط قوتها النسبية. وقال شي إن "مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها تهدف إلى تحقيق تنمية مشتركة ومربحة للجميع".

-- إحياء التواصل بين الحضارات

لا يزال القرويون في ليانغجياخه يتذكرون أن شي أحضر معه حقيبتين مملوءتين بالكتب عندما قَدِم إلى القرية في عام 1969.

عشق شي القراءة ـ وهي سمة ثابتة في حياته اليومية. فقد سار ذات يوم مسافة 15 كم لاستعارة نسخة من مسرحية ((فاوست))، التي تعد واحدة من روائع الأدب الغربي للأديب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته.

قال شي إن "القراءة تنشط عقلي وتلهمني وتُنمّي قوتي المعنوية". حتى بعد توليه المنصب القيادي الأعلى في البلاد، لا يزال يواصل القراءة على الرغم من جدول أعماله المزدحم كما شجع المسؤولين الحكوميين على القراءة.

إن عادة القراءة أكسبت شي معرفة ثرية بتاريخ وثقافات كل من الشرق والغرب وكانت مصدر إلهام لفكره حول التنمية العالمية.

في 9 سبتمبر 2013، أثناء زيارته متحف الأمير تيمور في طشقند بأوزبكستان، خلال أول جولة يقوم بها في آسيا الوسطى كرئيس صيني، انجذب شي لخريطة خاصة بطريق الحرير القديم.

أشار شي إلى موقع على الخريطة، وذكر أنه شيآن، مسقط رأسه ونقطة انطلاق طريق الحرير. وأن هذه المدينة، المعروفة سابقا باسم تشانغآن، هي مهد مهم للحضارة الصينية والأمة الصينية.

قبل أكثر من 2100 عام، قام تشانغ تشيان، وهو مبعوث ملكي خلال عهد أسرة هان، برحلة شجاعة غربا انطلاقا من تشانغآن. وقد فتحت مغامراته الباب أمام التبادلات التجارية والثقافية بين الصين وآسيا الوسطى وساعدت على شق طريق الحرير الذي يربط الشرق والغرب.

قَصَّ شي هذه القصة على الحضور في جامعة نازارباييف بقازاقستان في عام 2013، وقال "عندما أقف هنا واسترجع التاريخ، يبدو كأنني أسمع رنين أجراس قوافل الإبل بين الجبال وأرى تصاعد الدخان في الصحراء".

إن طرق الحرير القديمة، التي تمتد لآلاف الأميال وتعود إلى آلاف السنين، كانت أكثر من مجرد طرق للتجارة. فقد حفزت حركة السلع هذه على نقل الثقافات. وانتقلت موجات من القوافل والمسافرين والباحثين والحرفيين بين الشرق والغرب كمبعوثين ثقافيين. ربطت هذه الطرق التي كانت تعج بالحركة والنشاط بين تلك الأماكن التي شكّلت مهد الحضارات المصرية والبابلية والهندية والصينية وأراضي الأديان الرئيسية.

وتعد الآثار التي لا تعد ولا تحصى واُكتشفت على طول هذه الطرق القديمة، بما فيها "دودة القزّ النحاسية المذهّبة" التي تعود لآلاف السنين والمعروضة في متحف شنشي للتاريخ في الصين وحطام السفينة "بيليتونج" الذي اُكتشف في إندونيسيا، تجسيدا لروح طريق الحرير، وهو ما يعزز السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة.

يقول شي إن "التاريخ هو أفضل معلم"، وإن إحياء روح طريق الحرير ودفعها إلى الأمام وتعزيز التبادلات الثقافية والشعبية يُشكّل جزءا لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق.

وذكر شي في كلمة ألقاها أمام

الدورة الأولى لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي

في عام 2017 "علينا أن ننشئ آلية متعددة المستويات للتبادلات الثقافية والشعبية، ونبني المزيد من منصات التعاون، ونفتح المزيد من قنوات التعاون".

قال مارتن ألبرو، زميل الأكاديمية البريطانية للعلوم الاجتماعية، إن شي يستطيع دائما الجمع بين النظرية والتاريخ والواقع ويستمد الألهام من التقاليد البارزة للأمة، مشيرا إلى أن شي يرى أنه لا يجب يحدث صدام حضارات، وليس هناك تفوق لحضارة على أخرى. وذكر أن "الحضارات تختلف عن بعضها البعض فقط، تماما كما يختلف البشر فقط من حيث لون البشرة واللغة المستخدمة".

"في إطار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، يتعين علينا ضمان أنه عندما يتعلق الأمر بالحضارات المختلفة، سيحل التبادل محل القطيعة، وسيحل التعلم المتبادل محل الاشتباكات، وسيحل التعايش محل الشعور بالتفوق. وهذا من شأنه أن يعزز التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين مختلف الدول"، هكذا قال شي في كلمته أمام الدورة الأولى لمنتدى الحزام والطريق.

ولهذا السبب اقترح عقد مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية وطرح مبادرة الحضارة العالمية.

وقال شي "يجب أن نحافظ على دينامية حضارتنا وأن نهيئ الظروف لازدهار الحضارات الأخرى".

واتفق الكثيرون مع رؤية شي للحضارة.

وذكر وانغ يي وي أن "مبادرة الحزام والطريق أحيت روح طريق الحرير. من خلال تنشيط هذه الروح، تستطيع مختلف الحضارات العودة إلى حالة متناغمة من التعلم المتبادل. وهكذا ينبغي للحضارات أن تتعايش".

وقد أشار الرئيس اليوناني السابق بروكوبيس بافلوبولوس إلى أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيم عظيم على معرفة جيدة بالحضارات وجوهر الحضارات ورسالتها".

-- مصدر إلهام من أجل عالم أفضل

قال شي أمام جمهور حاشد في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عام 2013 إن "البشرية تعيش في قرية عالمية واحدة، وفي ذات الزمان والمكان الذي يلتقي فيهما التاريخ والواقع، فتصبح على نحو متزايد مجتمعا ذي مستقبل مشترك، يكون فيه الجميع مرتبطين ببعضهم البعض".

كانت هذه أول زيارة خارجية يقوم بها شي بعد أن أصبح يتقلد منصب الرئيس الصيني. خلال تلك الجولة، اقترح شي لأول مرة بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية. وأصبحت هذه الفكرة مبدأ أساسيا في السياسة الخارجية للصين. بعد عدة أشهر، طرح شي مبادرة الحزام والطريق، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيته لعالم أفضل.







على مدى العقد الماضي، شهد العالم تزايد المشاعر المناهضة للعولمة، ونمو باهت للاقتصاد العالمي، واتساع فجوات الثروة بين العالم الغني والبلدان الأقل نموا.

وفي الوقت الذي تطالب فيه بعض البلدان في الغرب بفك الارتباط باسم ما يسمى بـ"إزالة المخاطر"، تصر الصين تحت قيادة شي على التعاون المربح للجميع والتعددية الحقيقية. فهو يدرك تماما أنه "لا يمكن الحفاظ على الرخاء وصون الأمن وترسيخ حقوق الإنسان إلا عندما يعيش الناس في جميع أنحاء العالم حياة أفضل".

بذل شي جهودا شخصية لضمان استفادة البلدان من الفرص التي تتيحها مبادرة الحزام والطريق. وأحد الأمثلة على ذلك هو إحياء ميناء بيرايوس اليوناني، الذي كان في يوم من الأيام على وشك الإفلاس ولكنه أصبح الآن أحد أكثر مراكز الشحن نشاطا بالأعمال في العالم.

بدءا من عام 2014، طرح شي مرارا مشروع الحزام والطريق الرائد خلال اجتماعاته مع القادة اليونانيين. وعند زيارته لليونان في عام 2019، قام شخصيا بجولة خاصة في الميناء.

وقال شي بحماس عندما شاهد هذا الميناء وهو يمنح فرصة جديدة للحياة إن "الرؤية هي أساس التصديق"، مضيفا أن "مبادرة الحزام والطريق ليست شعارا أو حكاية، وإنما ممارسة ناجحة وواقع رائع".

إن الزعيم الصيني، الذي يدرك تماما احتياجات التنمية المتزايدة للجنوب العالمي، يولي دائما اهتماما كبيرا بدعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الغاية، اقترح شي مبادرة التنمية العالمية في عام 2021. ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان إشراك كل دولة في التحديث العالمي.

في الواقع، يمكن إرجاع تركيز شي على أهمية سد فجوة التنمية في العالم إلى الوقت الذي عمل فيه كمسؤول صيني محلي.







فعندما كان حاكما لمقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين، دعم شي العديد من مبادرات مكافحة الفقر. ومن بين تلك المشاريع، كان برنامج جونتساو مشروعا رائدا ينطوي على زراعة فطر صالح للأكل يمكن استخدامه لتغذية الحيوانات وتقليل تآكل التربة إلى أدنى حد ممكن.

وإدراكا منه أن الفقر لا يزال يشكل تحديا عالميا، دعا شي باستمرار إلى استخدام تقنية جونتساو خلال زياراته لجنوب المحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. "فقد أولى اهتماما كبيرا بالمشروع لأنه يعلم جيدا ما يمكن أن يقدمه هذا النبات الصغير"، هكذا ذكر لين تشان شي، كبير العلماء المتخصصين في تقنية جونتساو.

قدم فريق لين تدريبا تقنيا ومهنيا للأفراد على تقنية جونتساو، التي صارت مستخدمة في 106 دول وتم تضمينها في خطط الأمم المتحدة للتنمية في ضوء قدرتها على حل مشكلات مثل نقص الغذاء. حتى أن بعض السكان صاروا يسمون أنفسهم بالاسم الصيني "جونتساو، في حين أطلق آخرون على هذا النبات اسم "عشب السعادة".

"ينبغي الاهتمام ببعض المشاريع العاجلة التي تعود بالنفع على السكان المحليين". وهذه هي مطالب شي الواضحة بالنسبة لجميع مشاريع مبادرة الحزام والطريق. وفي مقال رأي نشره مؤخرا، علّق موقع ((مودرن دبلوماسي)) الأوروبي المتخصص في مقالات الرأي قائلا إن مبادرة الحزام والطريق ساهمت بشكل كبير في تحويل الاقتصادات النامية في أفريقيا من خلال تطوير البنى التحتية والحد من البطالة وتحسين التجارة، وذلك من بين أمور أخرى.

وأشار المقال إلى أن "الصين لا تهدف إلى استغلال أفريقيا كما يتصور العالم الغربي، لأن مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب مساهمتها في تطوير البنية التحتية الأفريقية، تساعد على تطوير نفسها".

كما يُعتقد أن فوائد المبادرة ستصل إلى المزيد من أركان العالم في السنوات المقبلة. فوفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن زيادة التجارة عبر التعاون بين الحزام والطريق "من المتوقع أن تزيد الدخل الحقيقي العالمي بواقع 0.7 ليصل إلى 2.9 في المائة"، ويمكن أن تساعد مشاريع مبادرة الحزام والطريق "في انتشال 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع". وقدّر تقرير آخر صادر عن مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية (سيبر) أن مبادرة الحزام والطريق، التي "تنتشر فوائدها على نطاق واسع"، "من المرجح أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 7.1 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2040".







تُظهر الصورة الملتقطة جوا في 5 أكتوبر 2023 توربينات الرياح لشركة (غولد ويند) الصينية في تشايافوم بتايلاند. (شينخوا)



ومن وجهة نظر نائب رئيس الوزراء التايلاندي السابق فينيج جاروسومبات، فإن مبادرة الحزام والطريق "تعد مبادرة بعيدة النظر عالمية المستوى"، لأنها "تجلب السلام والتعاون والتنمية والتشارك للعالم. كما إنها تقلل من التناقضات والصراعات، ما يجعل الناس يتجهون إلى تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الثقافة والتجارة والسياحة".

"لقد قابلت قادة العديد من البلدان. وأرى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيم واسع الأفق يتمتع بالاتزان والتصميم الثابت".

وقد سلط الخبير الاقتصادي البنمي إيدي تابيرو، مؤلف أول دراسة منهجية عن مبادرة الحزام والطريق في أمريكا اللاتينية، الضوء على أن "مبادرة الحزام والطريق ترث روح وجوهر طريق الحرير القديم، وتدعو إلى السلام وتؤكد على السعي لتحقيق التنمية المشتركة من خلال الحوار والتعاون".

"سألني أصدقائي ذات مرة، ما الهدف من دراسة هذا؟"، هكذا قال تابيرو، مضيفا "قلت لهم: 'السعي من أجل عالم أفضل' ".■