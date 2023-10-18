اشتية يطالب سويسرا برعاية ممر آمن للجرحى والمساعدات لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، سويسرا بوصفها طرفا ودولة راعية لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تمثل عصب القانون الدولي الإنساني، لرعاية ممر آمن للجرحى والمساعدات، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين.

وبحث رئيس الوزراء مع ممثلة سويسرا آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار الحصار وقطاع الكهرباء والمياه وامدادات الوقود والمستلزمات الطبية والصحية والغذائية الأمر الذي يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار اشتية الى أن هناك أكثر من 140 شاحنة مساعدات طبية وغذائية واغاثية ما زالت تنتظر عند معبر رفح الحدودي نظرا لعدم سماح إسرائيل بدخولها الى قطاع غزة، وعدم السماح بإجلاء الجرحى للعلاج خارج القطاع.



