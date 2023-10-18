اشتية يطالب سويسرا برعاية ممر آمن للجرحى والمساعدات لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، سويسرا بوصفها طرفا ودولة راعية لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تمثل عصب القانون الدولي الإنساني، لرعاية ممر آمن للجرحى والمساعدات، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين.
وبحث رئيس الوزراء مع ممثلة سويسرا آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار الحصار وقطاع الكهرباء والمياه وامدادات الوقود والمستلزمات الطبية والصحية والغذائية الأمر الذي يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار اشتية الى أن هناك أكثر من 140 شاحنة مساعدات طبية وغذائية واغاثية ما زالت تنتظر عند معبر رفح الحدودي نظرا لعدم سماح إسرائيل بدخولها الى قطاع غزة، وعدم السماح بإجلاء الجرحى للعلاج خارج القطاع.
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