الهباش يطمئن على أوضاع أبناء قطاع غزة في مدينة أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/تفقد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، أبناء قطاع غزة المتواجدين في محافظة أريحا والأغوار، الذين لم يتمكنوا من العودة للقطاع بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من الشهر الحالي والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى حتى الآن.
وزار الهباش ومعه مسير محافظة أريحا يسرى سويطي وعدد من القيادات الأمنية والشعبية، أبناء القطاع الذين تم استقبالهم في مباني جامعة الاستقلال وفي مقر جهاز الأمن الوقائي واطمأن على أوضاعهم، ونقل لهم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس.
واستمع قاضي القضاة إلى احتياجاتهم، حيث نقلوا من خلاله تحياتهم للرئيس محمود عباس، وقدموا شكرهم للأخوة في قيادة منطقة أريحا ومحافظة أريحا والأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدين أنهم يشعرون أنهم بين أهلهم.
بدورها، أكدت سويطي أن شعبنا واحد حيثما كان وحيثما حل، مضيفة أنهم بين أهلهم ولا فرق بيننا وكلنا ابناء شعب واحد.
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