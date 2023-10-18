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الهباش يطمئن على أوضاع أبناء قطاع غزة في مدينة أريحا

10/18/2023 2:54:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/تفقد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، أبناء قطاع غزة المتواجدين في محافظة أريحا والأغوار، الذين لم يتمكنوا من العودة للقطاع بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من الشهر الحالي والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى حتى الآن.

وزار الهباش ومعه مسير محافظة أريحا يسرى سويطي وعدد من القيادات الأمنية والشعبية، أبناء القطاع الذين تم استقبالهم في مباني جامعة الاستقلال وفي مقر جهاز الأمن الوقائي واطمأن على أوضاعهم، ونقل لهم تحيات سيادة الرئيس محمود عباس.

واستمع قاضي القضاة إلى احتياجاتهم، حيث نقلوا من خلاله تحياتهم للرئيس محمود عباس، وقدموا شكرهم للأخوة في قيادة منطقة أريحا ومحافظة أريحا والأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدين أنهم يشعرون أنهم بين أهلهم.

بدورها، أكدت سويطي أن شعبنا واحد حيثما كان وحيثما حل، مضيفة أنهم بين أهلهم ولا فرق بيننا وكلنا ابناء شعب واحد.


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