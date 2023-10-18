الصحة: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأكدت الصحة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نحو3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة.
وأوضحت أن 61 شهيدا، ارتقوا وأصيب نحو 1250 جريحا في الضفة الغربية.
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