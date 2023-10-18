الصحة: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأكدت الصحة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نحو3 آلاف شهيد ارتقوا، وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة.

وأوضحت أن 61 شهيدا، ارتقوا وأصيب نحو 1250 جريحا في الضفة الغربية.



