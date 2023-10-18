٧٠٠ شهيد على الاقل : مجزرة همجية نفذها الاحتلال في قصف لمستشفى بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /في مجزرة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي استشهد نحو ثلاثمائة فلسطيني واصيب المئات في غارة اسرائيلية استهدفت المستشفى الاهلي المعمداني مساء اليوم الثلاثاء.
وقال شهود عيان وصحفيون ان جثث المواطنين الفلسطينيين المدنيين تناثرت في محيط المستشفى الذي تم قصف بعدة صواريخ سقطت في قلب المستشفى حيث تجمع المئات فيه اعتقادا منهم ان المشافي ستوفر لهم الحماية الانسانية
كما وقال مواطنون انهم تلقوا اتصالات تطالبهم بالتوجه الى المستشفى وترك المنازل المحيطة به حيث ان هناك تهديدات لقصفه.
وشنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.
بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان التوقعات تشير الى سقوط ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني وقال مراسل قناة الجزيرة انهم شاهدوا أكوامًا من اللحم وأشلاء مقطعة تُحمّل في أكياس جراء المجزرة المروعة في مستشفى المعمداني في غزة
واضاف مراسل قناة الجزيرة ان ما شاهدوه في مستشفى المعمداني كانت صور مرعبة مفزعة، اشلاء وجثث مقطعة لاطفال ولشباب ولرجال كبار ولنساء.
واوضح ان القصف كان في وسط المستشفى وليس على اطرافه واضاف انه عاجز عن الكلام من هول ما شاهدناه.
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