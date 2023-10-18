٧٠٠ شهيد على الاقل : مجزرة همجية نفذها الاحتلال في قصف لمستشفى بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /في مجزرة جديدة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي استشهد نحو ثلاثمائة فلسطيني واصيب المئات في غارة اسرائيلية استهدفت المستشفى الاهلي المعمداني مساء اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان وصحفيون ان جثث المواطنين الفلسطينيين المدنيين تناثرت في محيط المستشفى الذي تم قصف بعدة صواريخ سقطت في قلب المستشفى حيث تجمع المئات فيه اعتقادا منهم ان المشافي ستوفر لهم الحماية الانسانية



كما وقال مواطنون انهم تلقوا اتصالات تطالبهم بالتوجه الى المستشفى وترك المنازل المحيطة به حيث ان هناك تهديدات لقصفه.



وشنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.



وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.



بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان التوقعات تشير الى سقوط ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني وقال مراسل قناة الجزيرة انهم شاهدوا أكوامًا من اللحم وأشلاء مقطعة تُحمّل في أكياس جراء المجزرة المروعة في مستشفى المعمداني في غزة



واضاف مراسل قناة الجزيرة ان ما شاهدوه في مستشفى المعمداني كانت صور مرعبة مفزعة، اشلاء وجثث مقطعة لاطفال ولشباب ولرجال كبار ولنساء.



واوضح ان القصف كان في وسط المستشفى وليس على اطرافه واضاف انه عاجز عن الكلام من هول ما شاهدناه.

