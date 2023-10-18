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حداد عام في فلسطين وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني وجميع شهداء شعبنا

10/18/2023 2:54:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات /PNN- عّم الحداد الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على أرواح مئات الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة مساء يوم أمس.

وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس الذي أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء شعبنا.


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