حداد عام في فلسطين وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني وجميع شهداء شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات /PNN- عّم الحداد الأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على أرواح مئات الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة مساء يوم أمس.
وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس الذي أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء شعبنا.
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