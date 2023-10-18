أكثر من 3200 شهيد و11000 جريح... الاحتلال يواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــ12 على التوالي إلى 3200 شهيد، و11000 جريح.
كما أعلنت مصادر طبية ومحلية استشهاد أكثر من 30 مواطنا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وبينت المصادر أن هذه المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.
وأضافت المصادر أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.
كما طال القصف منازل المواطنين في محافظات جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.
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