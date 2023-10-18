أكثر من 3200 شهيد و11000 جريح... الاحتلال يواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــ12 على التوالي إلى 3200 شهيد، و11000 جريح.

كما أعلنت مصادر طبية ومحلية استشهاد أكثر من 30 مواطنا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبينت المصادر أن هذه المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين في محافظات جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.



