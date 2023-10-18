MENAFN - Palestine News Network ) وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــ12 على التوالي إلى 3200 شهيد، و11000 جريح.

هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مواطن بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.

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الحداد العام والإضراب يعم الأراضي الفلسطينية،، على أرواح مئات الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة مساء يوم أمس.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينشر في بيان أسماء اثنين من جنوده قتلا في مواجهات بغلاف غزة، ما يرفع الحصيلة إلى 304 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان، منتصف الليلة الماضية.







وزارة الخارجية الأردنية تعلن إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة.





توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 24