(MENAFN
- Palestine News Network )
وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــ12 على التوالي إلى 3200 شهيد، و11000 جريح.
هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 مواطن بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.
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الحداد العام والإضراب يعم الأراضي الفلسطينية،، على أرواح مئات الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة مساء يوم أمس.
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جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينشر في بيان أسماء اثنين من جنوده قتلا في مواجهات بغلاف غزة، ما يرفع الحصيلة إلى 304 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي
كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان، منتصف الليلة الماضية.
وزارة الخارجية الأردنية تعلن إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 24
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