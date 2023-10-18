الأردن يلغي القمة الرباعية مع بايدن والسيسي وعباس بعد قصف المستشفى بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- أعلن وزارة الخارجية الأردنية إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، في عمان بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات صحفية إنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان ليوم الأربعاء".

وأوضح أن المملكة قررت إلغاء القمة "لأننا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

وأكد أن على المجتمع الدولي وضع حد "لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

بايدن يلغي زيارته للأردن

وفي السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ألغى زيارة مقررة إلى الأردن بعد زيارة لإسرائيل.

وأضاف المسؤول أنه بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن.

وتعهد بايدن التواصل "في الأيام المقبلة" مع القادة الثلاثة الذين كان من المقرر أن يعقد قمة معهم في عمان.

في غضون ذلك، عبر مواطنون أردنيون عن رفضهم زيارة الرئيس الأميركي إلى عمان، وأكد المشاركون في مظاهرة شعبية بالعاصمة عمان دعمهم المطلق للمقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة.

ونددوا بجرائم الاحتلال في القطاع والدعم الأميركي لإسرائيل، مطالبين الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق مقر السفارة في عمان، إضافة إلى وقف التحالف بين المملكة والولايات المتحدة.



