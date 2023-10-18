باسم يوسف يشعل تفاعلا بمقابلة عن غزة وإسرائيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - شعل الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق على الأحداث الجارية في غزة وإسرائيل.

وأبرز رواد مواقع التواصل استخدام باسم يوسف لمصطلح "أحا" الدارج بين المصريين في التصريحات التي أدلى بها مع الإعلامي بيرس مورغان.

وقال باسم يوسف في تصريحه مقتبسا شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات 'مؤقتا' -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل".

ويأتي تداول تصريحات باسم يوسف مع استمرار حرب الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بعد العملية التي شنتها حماس داخل الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة.