باسم يوسف يشعل تفاعلا بمقابلة عن غزة وإسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شعل الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق على الأحداث الجارية في غزة وإسرائيل.
وأبرز رواد مواقع التواصل استخدام باسم يوسف لمصطلح "أحا" الدارج بين المصريين في التصريحات التي أدلى بها مع الإعلامي بيرس مورغان.
وقال باسم يوسف في تصريحه مقتبسا شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات 'مؤقتا' -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل".
ويأتي تداول تصريحات باسم يوسف مع استمرار حرب الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بعد العملية التي شنتها حماس داخل الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة.
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