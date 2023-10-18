الجيش الأمريكي يحبط هجوماً بمسيرتين استهدف قواته في العراق

أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز أن الجيش الأمريكي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء واعترض طائرتين مسيرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما.

وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبهان في تنفيذها الهجوم.

جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة (حماس).

وقال المسؤولان إن الطائرتين المسيرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

جاءت الواقعة بعد ساعات من ضربة استهدفت مستشفى في قطاع غزة وقتلت المئات من الفلسطينيين ما زاد من حدة توتر الموقف في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لإبداء دعمه لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وألقت إسرائيل بمسؤولية الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني على حركة الجهاد وقالت إنه صاروخ أطلقته الحركة وفشل في الوصول إلى هدفه لكن الحركة نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب مذبحة.

اقرأ أيضاً:

بن غفير حول مساعدات غزة: الشيء الوحيد الذي يجب دخوله هو مئات أطنان القنابل من سلاح الجو الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

بوتين: موسكو وبكين تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية



أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية



الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم

ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

الرئيس الفلسطيني: لن نترك وطننا ولن نسمح لأحد بطردنا منه واستهداف مستشفى غزة مذبحة حرب بشعة

مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار بشأن إسرائيل وغزة

لليوم الثاني.. تحرك قافلة مساعدات إنسانية من العريش إلى معبر رفح وسط حراسة مشددة من الأمن المصري

روسيا تقترح إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى غزة إلى مسودة قرار البرازيل في مجلس الأمن

بايدن يبدي غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز