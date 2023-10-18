نيمار يتعرض لإصابة خطيرة والبرازيل تسقط أمام أوروغواي

سجل داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز هدفين ليمنحا أوروغواي الفوز 2-صفر على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الليلة الماضية بعد خروج نيمار من الملعب في وقت متأخر من الشوط الأول عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة على ما يبدو.

افتتح نونيز التسجيل في الدقيقة 42 بضربة رأس وتحولت ليلة البرازيل من سيء إلى أسوأ بعد دقيقتين عندما سقط نيمار بعد التحام مع دي لا كروز على الكرة.

وبدا الحزن واضحا على نيمار وغادر الملعب على محفة بعد تلقي العلاج لعدة دقائق.

وقالت مصادر بالاتحاد البرازيلي إن المهاجم أصيب بالتواء شديد في الركبة اليسرى وسيخضع لفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلة كبيرة للأربطة.

وعزز دي لا كروز تقدم أصحاب الأرض بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 77 حيث قدم نونيز التمريرة الحاسمة.

وبهذا الفوز تقدمت أوروغواي للمركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد سبع نقاط بالتساوي مع البرازيل وفنزويلا.





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