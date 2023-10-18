Wednesday, 18 October 2023 10:42 GMT

روسيا تعتبر الغارة على مستشفى في غزة جريمة مروعة وغير إنسانية

10/18/2023 2:24:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الهجوم على مستشفى في غزة الذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين جريمة مروعة، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لراديو سبوتنيك إن الهجوم جريمة مروعة "غير إنسانية".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18102023000110011019ID1107261752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث