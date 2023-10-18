روسيا تعتبر الغارة على مستشفى في غزة جريمة مروعة وغير إنسانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الهجوم على مستشفى في غزة الذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين جريمة مروعة، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لراديو سبوتنيك إن الهجوم جريمة مروعة "غير إنسانية".
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