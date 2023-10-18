روسيا تعتبر الغارة على مستشفى في غزة جريمة مروعة وغير إنسانية



قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الهجوم على مستشفى في غزة الذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين جريمة مروعة، وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية لإثبات عدم تورطها في الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لراديو سبوتنيك إن الهجوم جريمة مروعة "غير إنسانية".









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز