الغارديان تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بتهمة "معاداة السامية"، بعد أن رسم كاريكاتيراً ينتقد فيه ممارسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.
ووفق وسائل إعلام غربية، قال ستيف بيل إنه "أُقيل من عمله"، مضيفاً أنه "قدّم الرسم الكاريكاتيري صباح الإثنين لمسؤولي صحيفة غارديان، لكنه قوبل بالرفض بعد 4 ساعات. ومنذ ذلك الحين، والرسم الكاريكاتيري منشور على حسابه الخاص في منصة إكس".
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