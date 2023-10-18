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الغارديان تطرد رسام الكاريكاتير ستيف بيل بسبب رسمة لنتنياهو - صورة

10/18/2023 2:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بتهمة "معاداة السامية"، بعد أن رسم كاريكاتيراً ينتقد فيه ممارسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة.


ووفق وسائل إعلام غربية، قال ستيف بيل إنه "أُقيل من عمله"، مضيفاً أنه "قدّم الرسم الكاريكاتيري صباح الإثنين لمسؤولي صحيفة غارديان، لكنه قوبل بالرفض بعد 4 ساعات. ومنذ ذلك الحين، والرسم الكاريكاتيري منشور على حسابه الخاص في منصة إكس".




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