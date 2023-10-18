مبيعات التجزئة الأمريكية القوية في سبتمبر تشير إلى نهاية اقتصادية قوية للربع الثالث

(MENAFN
) في علامة واعدة للاقتصاد الأمريكي، تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في أيلول، حيث زادت الأسر مشترياتها من السيارات وعززت الإنفاق في المطاعم والحانات. كشف تقرير وزارة التجارة يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر, عن نمو بنسبة 0.7 في المائة في مبيعات التجزئة الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، تلقت بيانات أغسطس مراجعة إيجابية ، حيث أظهرت زيادة بنسبة 0.8 في المائة بدلا من 0.6 في المائة المبلغ عنها سابقا.
كما كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة أكثر تواضعا بنسبة 0.3 بالمئة في مبيعات التجزئة. من الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه الأرقام تمثل في المقام الأول مبيعات البضائع ولا يتم تعديلها للتضخم. عند استبعاد فئات مثل السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ، سجلت مبيعات التجزئة الأساسية أيضا زيادة قوية بنسبة 0.6 في المائة في أيلول. وأشارت البيانات المعدلة لشهر آب إلى نمو مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.2 في المائة ، ارتفاعا من 0.1 في المائة التي تم الإبلاغ عنها في البداية.
كذلك تعتبر مبيعات التجزئة الأساسية ذات أهمية خاصة لأنها تتماشى بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي", ويشير الأداء القوي في هذا القطاع إلى أنه من المتوقع أن يكتسب الإنفاق الاستهلاكي زخما في الربع الثالث، مدعوما بشكل أساسي بالارتفاع الذي شهده شهر آذار. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الإنفاق على الخدمات يظهر قوة، ومن المتوقع أن يساهم في الاستهلاك العام.
في حين أثارت أرقام مبيعات التجزئة القوية هذه التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث. وتشير التقديرات الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى معدل سنوي قدره 5.1 في المائة، مما يعكس اقتصادا مرنا وديناميكيا يبدو أنه ينهي الربع بقوة. تؤكد هذه البيانات الإيجابية على التعافي من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحةكورونا وتشير إلى إمكانية استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي.
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