أسعار النفط ترتفع وسط التوترات في الشرق الأوسط بعد انفجار مستشفى غزة

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وكان العامل المحفز لهذا الارتفاع في أسعار النفط هو انفجار مستشفى مأساوي في غزة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط من المنطقة.
كما شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا كبيرا قدره 2.07 دولار، أي ما يعادل زيادة 2.3 بالمئة، لتصل إلى 91.97 دولار للبرميل وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.26 دولار، بزيادة 2.6 في المائة، لتصل إلى 88.92 دولار للبرميل.
كذلك وقع الحادث المأساوي في غزة عندما فقد حوالي 500 فلسطيني حياتهم في انفجار مستشفى في مدينة غزة يوم الثلاثاء. ودفع هذا الحادث المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تبادل اللوم، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة. وفي وقت لاحق، ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وينظر إلى هذا الإلغاء على أنه يقلل من احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين حماس وإسرائيل.
في حين تلوح في الأفق مخاوف بشأن احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم بري على غزة، مما يزيد من تصعيد الوضع. في استعراض للدعم، من المقرر أن يزور الرئيس بايدن إسرائيل يوم الأربعاء وسط صراعها المستمر مع حماس.
وبالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، تلقت أسعار النفط أيضا دفعة من الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية، حيث انخفض بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الأول، وفقا لمصادر نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي. وتجاوز هذا الانخفاض توقعات المحللين ، الذين توقعوا انخفاضا أقل بكثير قدره 300000 برميل فقط. ومن المتوقع أن تصدر بيانات المخزون الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء، مما يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات سوق النفط.
وقد أكدت هذه العوامل المتعددة الأوجه حساسية سوق النفط للتطورات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات، مما يؤكد العلاقة المعقدة بين الأحداث العالمية وأسعار الطاقة.
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