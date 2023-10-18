الرئيس الصيني يروج لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الاقتصاد العالمي

(MENAFN
) أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء بتاريخ 18 أكتوبر, عن استمرار وأهمية مبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية يمتد عبر حوالي مائة دولة. ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، صرح الرئيس شي بأن هذه المبادرة "ستعطي زخما جديدا للاقتصاد العالمي". وجاءت تصريحاته خلال افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي" في بكين.
كما أوضح شي أن الهدف الأساسي لمبادرة الحزام والطريق هو تعزيز الروابط السياسية والبنية التحتية والتجارية والمالية والشخصية بين الدول. وشدد على دور المبادرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. وحضرت وفود من 130 دولة المنتدى، حيث أكد شي التزام الصين بتعزيز التعاون وعارض استخدام "الإكراه الاقتصادي" و"المواجهة بين الكتل".
كذلك من الجدير بالذكر أن قائمة الضيوف شملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حضر هذا الحدث الدولي الكبير وسط عزلة روسيا بعد توغلها العسكري في أوكرانيا. وشدد شي جين بينغ على أن الصين تقف ضد "المواجهة الأيديولوجية أو الألعاب الجيوسياسية أو المواجهة بين الكتل". وأعرب عن رفض الصين للعقوبات الأحادية وتكتيكات الضغط الاقتصادي وفك الارتباط.
في حين أعرب شي جين بينغ عن تصميم الصين على المساهمة في تحديث الدول في جميع أنحاء العالم في تعهد بتعميق التعاون مع شركائها في الحزام والطريق. ولا تزال مبادرة الحزام والطريق، التي تركز على تعزيز البنية التحتية والتجارة والتبادل الثقافي، عنصرا مركزيا في السياسة الخارجية للصين ورؤيتها للترابط والتنمية الاقتصادية على نطاق عالمي, فإن التوسع والاستثمار المستمر للمشروع لديه القدرة على تشكيل مستقبل التجارة الدولية والدبلوماسية.
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