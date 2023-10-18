أسعار الذهب ترتفع وسط التوترات الإقليمية

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا اليوم الأربعاء بتاريخ 18 أكتوبر, حيث تأججت المخاوف بشأن تصاعد الصراع الإقليمي بسبب الانفجار المأساوي في غزة, مما دفع المستثمرين القلقين نحو المعدن النفيس, الذي طالما اعتبر ملاذا آمنا. جاءت هذه الزيادة في الطلب على الذهب على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وشبح التغيرات المحتملة في أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق.
كما ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.4 في المائة, لتصل إلى 1929.89 دولار للأوقية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، في حين سجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مكاسب مماثلة بنسبة 0.4 في المائة, لتصل إلى 1942.70 دولار. أثار الانفجار الذي وقع في مدينة غزة، والذي أسفر عن مقتل حوالي 500 فلسطيني يوم الثلاثاء، احتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن اندلاع الأزمة الإقليمية.
كذلك يمثل الارتفاع في أسعار الذهب وسط هذا الاضطراب تحولا ملحوظا في معنويات المستثمرين، حيث يلجأون إلى هذا المعدن الثمين لخصائصه كملاذ آمن يمكن الاعتماد عليه تاريخيا. يحدث هذا التحول حتى في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن بيانات اقتصادية قوية ومع التوقعات المحيطة بأسعار الفائدة التي تلوح في الأفق.
في حين أظهرت البيانات الصادرة مؤخرا أن إنتاج المصانع الأمريكية ومبيعات التجزئة تجاوزت التوقعات في أيلول, مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الثالث بملاحظة قوية. ومع ذلك, وسط هذه المؤشرات الاقتصادية المشجعة, تستمر أسعار الذهب في الارتفاع. يعد عدم اليقين المحيط بسياسات أسعار الفائدة المستقبلية وتأثيرها المحتمل على عائدات الدولار وسندات الخزانة من العوامل المهمة التي تؤثر على سلوك المستثمرين.
وبينما ينتظر المشاركون في السوق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر إجراؤه يوم الخميس, فإنهم يأملون في استخلاص رؤى حول موقف البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تلقي تصريحاته الضوء على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضوء المشهد الاقتصادي المتطور، والذي يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على مسار أسعار الذهب والأسواق المالية الأوسع.
وفي مجال المعادن الثمينة، شهدت الفضة زيادة بنسبة 0.5 في المائة في المعاملات الفورية، لتصل إلى 22.93 دولار للأوقية، في حين سجل البلاتين مكاسب بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 898.77 دولار. في المقابل، شهد البلاديوم انخفاضا متواضعا بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر عند 1134.93 دولار للأوقية. وتؤكد التوترات المستمرة في المنطقة وتأثيرها على هذه المعادن الثمينة على التفاعل المعقد بين الأحداث الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية في تشكيل ديناميكيات السوق.
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