لينكد إن، منصة مملوكة لمايكروسوفت، تخفض مئات الوظائف وسط نمو مستدام

(MENAFN
) في تطور حديث, أعلنت "لينكد ان" منصة الوظائف المهنية المملوكة لشركة "مايكروسوفت", عن تسريح ما يقرب من 3 بالمئة من قوتها العاملة, أي حوالي 680 موظفا في مختلف الأقسام, بما في ذلك الهندسة وتطوير المنتجات واكتساب المواهب والتمويل. أصدرت الشركة بيانا تقر فيه بأن التغييرات في فريق المواهب تمثل تحديا ولكنها تعتبر ضرورية وجانبا روتينيا لإدارة عملياتها التجارية.
كما تأتي عمليات التسريح هذه في أعقاب جولة سابقة من خفض الوظائف في أيار، تم خلالها تسريح أكثر من 700 موظف. علاوة على ذلك, قامت “مايكروسوفت”, الشركة الأم ل “لينكد إن” منذ الاستحواذ عليها في عام 2016 مقابل 26 مليار دولار, بتخفيض قوتها العاملة بالآلاف في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من هذه التخفيضات في عدد الموظفين، استمرت لينكد إن في تحقيق النمو، حيث تجاوزت إيراداتها السنوية 15 مليار دولار لأول مرة في السنة المالية المنتهية في حزيران.
كذلك تستمد “لينكد إن”, ومقرها في سانيفيل, كاليفورنيا, أرباحها من الإعلانات على منصتها ومن المستخدمين الذين يشتركون في الخدمات المتميزة. وفقا لتقارير “لينكد إن”, فإنها تحافظ على قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 19,500 موظف.
في حين كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة على صعيد مايكروسوفت, ومقرها واشنطن, في آذار أنها توظف أكثر من 221،000 فرد في جميع أنحاء العالم, أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة. بعد استحواذها مؤخرا على شركة ألعاب الفيديو "أكتيفيجن بليزارد" في صفقة تبلغ قيمتها 69 مليار دولار, والتي تم الانتهاء منها يوم الجمعة, تخطط “مايكروسوفت” لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين. والجدير بالذكر أن "أكتيفيجن بليزارد" كان لديها ما يقرب من 13000 موظف في نهاية 2022.
وتعكس تعديلات القوى العاملة في “لينكد إن” و “مايكروسوفت” الديناميكيات المتطورة داخل شركات التكنولوجيا هذه أثناء تنقلهم في النمو وإعادة الهيكلة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في مشهد الأعمال المتغير باستمرار.
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