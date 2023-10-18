تويوتا توقف الإنتاج في اليابان مؤقتاَ بسبب انفجار مصنع المورد

(MENAFN
) في إعلان صدر مؤخرا ، أوقفت شركة تويوتا، عملاقة السيارات اليابانية الشهيرة, الإنتاج مؤقتا في اليابان بسبب انفجار في أحد مصانع مورديها الرئيسيين. وقع الحادث في "تشو سبرينغ", وهي شركة تصنيع مكونات مهمة تقع في محافظة أيتشي. ونتيجة لذلك، اضطرت تويوتا إلى تعليق العمليات على عشرة خطوط إنتاج في ستة من مصانعها.
كما تقوم تويوتا, التي تدير 14 مصنعا للتجميع في جميع أنحاء اليابان, بتصنيع السيارات للأسواق المحلية والدولية. ودفع الانفجار الشركة إلى تقييم جدوى استئناف العمل في خطوط الإنتاج المتضررة، ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول اليوم الأربعاء.
كذلك يمثل هذا الحادث أكبر اضطراب في إنتاج تويوتا في اليابان منذ آب الماضي عندما اضطرت شركة صناعة السيارات إلى إغلاق جميع المصانع المحلية ليوم واحد بسبب عيب في نظام التصنيع. لم تكشف تويوتا عن العدد الدقيق لوحدات الإنتاج المتأثرة في هذا الحادث الأخير, لكنها لفتت إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن المضي قدما في وقت لاحق من اليوم.
في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تويوتا اضطرابات في الإنتاج. ففي شباط من العام الماضي, تم إغلاق جميع مصانعها المحلية ال 14 مؤقتا بسبب هجوم الفدية على أحد مورديها. استغرق الأمر عدة أيام حتى تتعافى العمليات بالكامل, وكان لهذا الحادث تأثير كبير, حيث أثر على حوالي 5 بالمئة من إنتاج تويوتا لذلك الشهر. علاوة على ذلك, أدت جائحة كورونا سابقا إلى إغلاق مؤقت بسبب العدوى والاضطرابات في سلاسل التوريد.
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