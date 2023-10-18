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جامعة تقرر تعليق الدوام اليوم الأربعاء

10/18/2023 1:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تعليق الدوام اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول 2023 حداداً على أرواح شهداء المستشفى المعمداني وشهداء غزة.
وكانت الحكومة أعلنت أمس الحداد ثلاثة أيَّام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء غزَّة.




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