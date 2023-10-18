جامعة تقرر تعليق الدوام اليوم الأربعاء

جامعة تقرر تعليق الدوام اليوم الأربعاء
التاريخ
10/18/2023 1:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تعليق الدوام اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الأول 2023 حداداً على أرواح شهداء المستشفى المعمداني وشهداء غزة.
وكانت الحكومة أعلنت أمس الحداد ثلاثة أيَّام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء غزَّة.
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